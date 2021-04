La polémica propuesta de Gustavo Petro para evitar aglomeraciones en el paro

El senador alentó a las centrales obreras a seguir adelante con lo planeado. Gustavo Petro pide al Gobierno retirar la reforma tributaria si no quiere aglomeraciones en el paro.

“¿No quieren aglomeraciones?, es fácil: retiren la reforma tributaria”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero no solo eso, también pidió a los ciudadanos que ese día se hagan sentir para que el Gobierno acceda a retirar el proyecto.

Petro pide al Gobierno retirar la reforma tributaria

El senador continuó con los mensajes en esta red social y lanzó otra propuesta a los manifestantes:

“El día del paro, es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a Transmilenio. que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido”, dijo.

Este fin de semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió aplazar la marcha por la situación actual de la pandemia en la ciudad.

“Las marchas o aglomeraciones son en este momento un atentado a la vida. Le ruego a los diferentes dirigentes que tengan responsabilidad con la nación y con Bogotá. Eso es arriesgar la vida de la gente. Sería una irresponsabilidad que quienes no están de acuerdo con asistir a las aulas de clase, ahora sí promuevan aglomeraciones”.

Entonces, el senador de izquierda también se pronunció sobre estas palabras y tildó de ‘hipócrita’ a la mandataria local.

“Si la fuerza de trabajo va juiciosa, aglomerada, en Transmilenio a trabajarle a otros y a hacerles ganancias en Transmilenio, allí según la alcaldía, no hay covid, pero si esa misma fuerza de trabajo sale a protestar, el covid si actúa. Hipocresía”, indicó.

El paro del 28 de abril

Finalizado el comité epidemiológico de urgencia, que se adelantó el domingo, la alcaldesa de Bogotá anunció que la ciudad entra en alerta roja general, puesto que se superó el 91% de ocupación de camas UCI COVID-19.

La mandataria distrital también se refirió a las manifestaciones convocadas para los próximos días, más precisamente para la del miércoles 28 de abril.

Según dijo, en momentos como los que atraviesa la capital por la crudeza de la tercera ola de coronavirus, lo responsable es no generar aglomeraciones.

Más adelante, en su cuenta de Twitter, se volvió a referir al tema.

“Pongo a disposición de las diferentes organizaciones Canal Capital, DC Radio, la emisora del distrito, para que puedan dar a conocer sus causas. Pueden organizar el mayor cacerolazo en la historia de Colombia”,expuso.