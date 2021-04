Hay votos suficientes para la reforma tributaria… pero para hundirla

Nada pinta bien en el Congreso con este proyecto de Minhacienda. Varios partidos ya se unieron para hundir la reforma tributaria.

Al Partido Liberal ya se le sumaron otros grupos políticos, como Cambio Radical y de la oposición.

Todos ellos, en total, suman 55 votos en contra del proyecto que se hace llamar ‘Ley de Solidaridad Sostenible’.

Para estos congresistas, esta reforma es “totalmente inoportuna y va en contravía del objetivo de recuperación de la economía y el empleo que requiere alcanzar el país”.

Partidos ya se unieron para hundir la reforma tributaria

El Partido Liberal ya había anunciado que no apoyaría la reforma. Pero este miércoles se sumó el partido Cambio Radical.

En una rueda de prensa, la bancada del partido comunicó que “no acompañará la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional”.

La bancada rechazó, en parte, el aumento en declaración de renta para personas naturales, la eliminación del régimen de exentos, el IVA sobre los servicios públicos y a la tecnología.

También rechazó el gravamen a las pensiones, que propone el proyecto, a parte de negarse a apoyar el IVA a servicios de Internet domiciliario de estrato 3.

“No a la creación de más burocracias a través de la reforma tributaria”.

Esta bancada agregó que la reforma “no es necesaria, es dañina y acaba con la economía colombiana”.

“El partido no acompaña la reforma tributaria en su totalidad. No nos gustan desde el título hasta el último artículo. Esta reforma es inconveniente, no la acompañamos. Si la reforma sigue su trámite en el Congreso, cada uno de los congresistas de este partido votará en contra de ella. El no de Cambio Radical es rotundo. No es no”, dijo el presidente de la colectividad, Germán Córdoba.

Uribe, desesperado por que cambien el proyecto

Uribe le ruega al Gobierno cambios en la reforma tributaria debido a que ya ha pasado una semana desde que se presentó el documento y solo ha recibido rechazos.

En este caso es el expresidente Álvaro Uribe, quien insistió a través de su cuenta de Twitter, de hacerle cambios de fondo a la reforma tributaria.

Dijo que el documento presentado por el Gobierno no era el mismo que se había consultado con las mayorías del Congreso. Por eso, pidió que se presenten las modificaciones pertinentes a los textos.

“Se insistió mucho en presentar la reforma previamente consensuada con las mayorías del Congreso. Es urgente un acuerdo de modificación de textos que se exprese en la ponencia. Por favor la mayor atención de la pobreza y la necesidad de ahorro burocrático no dan tiempo”, indicó.