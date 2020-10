¡Con baldes! Así tienen que surtir de agua un espacio cultural para niños y jóvenes

Decenas de niños, jóvenes y adultos participan de las actividades culturales, deportivas y empresariales que se llevan a cabo en la caseta comunal del barrio Potrero Grande, oriente de Cali.

Este espacio, que resulta de gran ayuda para la comunidad en un sector vulnerable, tiene un inconveniente: no cuenta con servicio de acueducto.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC), Zoila Valencia, denunció a través de un video la grave situación y las complicaciones que surgen al momento de realizar actividades tan simples como vaciar un baño.

"La señora Luz Marina, a diario, me facilita el agua para poder echarles a los baños. (…) En otros momentos conecto una manguera para hacer el aseo diariamente. Por favor, tengan en cuenta que Potrero Grande es una cuna de artistas, de personas de bien que queremos salir adelante. Solicito que por favor me instalen el agua potable", indicó Valencia.

Lea también: Polideportivo que ganó premio internacional está en increíble abandono

La presidenta de la JAC aseguró que en la caseta también se hacen actividades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Secretaría de Desarrollo Económico.

"En este espacio se requiere el agua potable, por favor", contó la mujer mientras se dirigía a los baños para mostrar los tarros en los que almacena el agua que le provee la vecina a falta del acueducto.

Le recomendamos: Vecinos rescataron un polideportivo en el oriente de Cali

¿Qué dicen las autoridades?

Un vocero de Emcali, empresa encargada de proveer los servicios públicos en la ciudad, explicó que la instalación y el pago de dichos servicios en las casetas comunales de cualquier barrio le corresponde a la Junta de Acción Comunal y no a la Alcaldía.

Sin embargo, la presidenta de la JAC de Potrero Grande argumentó que la administración municipal debe brindar ayuda para sostener un espacio tan importante para la comunidad y que, además, es donde la misma Alcaldía desarrolla algunos de sus programas.

"Como presidenta de la Junta de Acción Comunal no puedo hacerme cargo del pago de unos servicios públicos porque me es imposible, no puedo acarrear con estos gastos", afirmó la mujer.

¡Con baldes! Así tienen que surtir de agua un espacio cultural para niños y jóvenes

Más noticias de Colombia y el mundo, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.