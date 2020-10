El silencio de la mamá de Luis Andrés Colmenares después de su muerte

Oneida Escobar, mamá de Luis Andrés Colmenares, reveló las causas de su silencio durante el proceso judicial de la muerte de su hijo.

Este 31 de octubre se conmemoran 10 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares en el Parque El Virrey. Su familia ha luchado por todos los medios para conseguir justicia en el caso. El padre de Luis Andrés, Luis Alfonso Colmenares, se ha convertido en este proceso en una figura visible. Incluso su hermano Jorge es ahora un concejal de Bogotá, en lo que ha llamado una defensa de los niños y los jóvenes.

Pero la mamá de Luis Andrés Colmenares, Oneida Escobar, ha permanecido en silencio. Este silencio fue roto luego de un diálogo con PUBLIMETRO, en el que explicó lo ocurrido en este proceso.

"A mí casi no me gusta. Creo que hice mi trabajo en la Fiscalía, en los juzgados y no me gusta mostrarme mucho", explicó Escobar.

También añadió que quiere dejar a un lado todo lo ocurrido durante el proceso. "No quiero hablar del proceso. Sí espero, cuando salga un fallo, saber qué es lo que me toca luchar. Sé que va a ser otra lucha, pero estoy esperando. Pero lo que pasó, ya pasó", dijo la mamá de Luis Andrés Colmenares.

Doña Oneida, en el inicio del proceso por la muerte de su hijo, estuvo constantemente en la Fiscalía recabando pruebas e impulsándolo. Posteriormente, Luis Alfonso Colmenares tomó la voz de mando en los medios, que terminó convirtiendo el proceso en un escándalo mediático, aún 10 años después de la muerte de Luis Andrés.

