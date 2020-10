La madre de Luis Andrés Colmenares abre su corazón y habla del otro lado de la tragedia

(Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares y del concejal de Bogotá Jorge Colmenares, ha sobrellevado en silencio el escándalo en el que se convirtió la muerte de su hijo mayor en el Parque El Virrey. Durante muchos años estuvo en la Fiscalía para tratar de evitar que el caso quedara olvidado. Pero, en medio del escándalo mediático que motivó el proceso por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, que llegó a ser dramatizada por Netflix, se ocultó de las cámaras. Este diálogo exclusivo con PUBLIMETRO se dio ante la conmemoración, el próximo 31 de octubre, del décimo aniversario de la muerte de su “Luigi”).

¿Cómo se siente la madre de Luis Andrés Colmenares 10 años después de la muerte de su hijo?

Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares: Lo he venido superando. No te voy a decir que no tenga mi dolor, pero sí he ido tratando de superar la pérdida de mi “Luigi”. No es como en los primeros años cuando eran lágrimas y mucho dolor. Uno tiene que avanzar. Sí, yo sé que son 10 años desde la muerte de mi hijo y ya he venido… tal vez superando no, pero sí he llevado mi dolor de otra manera, de una forma muy diferente.

¿Cuál ha sido su principal motivación para superar esta fase trágica?

Yo le doy gracias a Dios. Su misericordia me ha permitido salir adelante, porque sin su ayuda no hubiera podido salir adelante. Cuando una madre pierde un hijo, lo que quiere, lo único que quiere es morirse. Yo no pensaba nada más sino en irme con mi hijo.

¿Cómo va a conmemorar el décimo aniversario de la muerte de Luis Andrés?

No podremos hacer lo que siempre hacíamos a causa de la pandemia. Normalmente, visitaba la Guajira, hacía una misa en honor a mi hijo y visitaba su tumba. Este año no podría hacerlo, pero haremos una celebración virtual en Villanueva, una eucaristía. También nos ha tocado reinventarnos en esto.

Usted no había aparecido en medios, mientras que su esposo, Luis Alfonso Colmenares, ha tenido una presencia mediática notoria en estos últimos 10 años. ¿Qué motivó ese silencio?

A mí casi no me gusta. Creo que hice mi trabajo en la Fiscalía, en los juzgados y no me gusta mostrarme mucho.

Se sabe que el proceso contra Laura Moreno y Jessy Quintero sigue su curso en el Tribunal Superior de Cundinamarca, pero no ha habido avances desde 2017…

No, no quiero hablar del proceso. Sí espero, cuando salga un fallo, saber qué es lo que me toca luchar. Sé que va a ser otra lucha, pero estoy esperando. Pero lo que pasó, ya pasó. Yo estoy marcando mi ahora, volver a lo mismo me parece tan… no, quiero mostrar otra cara.

Después del proceso judicial, del escándalo mediático y hasta la serie de televisión con el caso, ¿cómo interpreta todo lo ocurrido desde la noche del 31 de octubre de 2010?

Creo que esta ya es una etapa superada. Después de todo lo que hice, estando todos los días en la Fiscalía, yo siento que uno tiene que salir adelante. Más ahora que sé que Dios tiene sus propósitos para uno, este era uno de los propósitos que Él tenía para mí. Ayudar a los demás, y es algo a lo que me he animado porque Jorge también siente lo mismo. Su deseo es ayudar a los jóvenes coma y el mío es ayudar. Por esto surge la fundación qué he creado con él, para ayudar.

¿Cuál es el objetivo de la fundación creada por el hermano y la madre de Luis Andrés Colmenares?

Nosotros queremos que la Fundación sirva para ayudar a miles de mamás que han perdido a sus hijos. No solo desaparecidos, sino también a las mamás que tienen hijos con problemas de drogadicción, alcoholismo, otras dificultades que tienen los jóvenes hoy en día. Mi deseo es brindar este apoyo jurídico, psicológico, pero también espiritual. Darles ese abrazo, ese apoyo para que las madres que perdieron a sus hijos también tengan con quien hablar.

¿Cómo surgió esta idea de crear una fundación de apoyo?

Yo tenía este proyecto mucho antes de que mi hijo falleciera. Yo tenía el sueño de crear una Fundación, aunque no sabía en qué me iba a enfocar. Con la muerte de Luis Andrés coma veo la necesidad y el camino que Dios me ha trazado para que sirva de apoyo a otras personas. Por qué te confieso, es muy raras las personas que podemos superar un dolor como este. Nosotros vivimos con el dolor y con el tiempo, aun cuando uno va superándolo lentamente, es terrible. Muchas personas no han podido y han muerto con este dolor.

¿La han buscado personas que han estado en su posición durante estos últimos 10 años? ¿Fue este un aliciente para crear la fundación?

Sí, a mí me buscaron muchas personas, sobre todo cuando estaba en la Fiscalía. Me buscaban para orientarles en el proceso que estaba llevando, también… bueno, me han llamado y trato de brindarles esa orientación. Yo no soy abogada, pero mi experiencia la compartía según cómo yo misma hacía el proceso. Iba a la Fiscalía, servía de mensajera y estaba presente permanentemente, todos los días, para que avanzara. La perseverancia me ayudó muchísimo a salir adelante y le digo esto a quienes piden ayuda: sigan adelante y perseveren. Esa fue la única forma de conseguir que el proceso avanzara.

Su otro hijo, Jorge, ha empezado una carrera política y es concejal de Bogotá por el Centro Democrático. ¿Qué sensación le deja su carrera política?

Me siento orgullosa de mi hijo, y sabía que Jorge iba a ser grande, porque “Luigi” me lo dijo. “Mi hermano va a ser político o abogado o algo así”, decía. ya le tenía una proyección de su vida. Él está orgulloso de ver al hermano dónde está.

