Qué estaban haciendo los civiles atacados y la mujer muerta por el Ejército

Qué estaban haciendo los civiles atacados por el Ejército.

Por redes sociales circula una grave denuncia contra el Ejército Nacional. Según la información preliminar, un soldado asesinó a una mujer, que se movilizaba en un vehículo particular en compañía de su pareja y otras dos personas.

"Mire no llevamos armas, no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese (militar) le pegó un tiro en la cabeza ¡Ayúdenme por favor! no tenemos nada", expresa el esposo de la víctima en una de las grabaciones que circulan en redes.

Uno de los ocupantes del vehículo narró lo ocurrido. "Estábamos alistando todo para irnos a trabajar y el carro no quiso prender. Entonces llamé a un amigo para que me ayudara a darle corriente a la volqueta, y fue a traer unos aceites", dijo.

Según el testigo, después de comprar algunos repuestos, de camino a casa en el carro particular, se encontraron con los soldados: "cuando dimos la vuelta para irnos para la casa, salieron del monte los soldados hacia la vía corriendo (…) uno ve gente corriendo… antes mi amigo paró".

Los soldados habrían pedido con insultos que parara el vehículo. Esto habría motivado una discusión entre los ocupantes del vehículo y los militares, sin contar que en la vía no había alguna señalización que denotara un retén.

De acuerdo con la narración del testigo, uno de los soldados disparó repetidamente al vehículo, primero a las llantas y luego al interior. "Un solo 'pepo' me pegó al lado y me hirió todo esto", puntualizó el testigo, señalando su cuello. Este disparo luego impactó en la cabeza a la mujer. No obstante, todo está en investigación.

Qué estaban haciendo los civiles atacados por el Ejército

Urgente: acusan a un miembro del Ejército de asesinar a una civil en Miranda, Cauca https://t.co/gMUtkeT4Kg pic.twitter.com/1uG5tRJjT2 — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) September 24, 2020

Siga a Publimetro en Google News