Amigo de Javier Ordóñez, único testigo en el CAI, entregó detalles inéditos de la noche que lo asesinaron.

Las autoridades informaron que siete uniformados fueron suspendidos en el marco de la investigación por la muerte del abogado Javier Ordóñez, hecho que desató la indignación ciudadana en una ola de protestas que este viernes completan tres días.

"Se ha notificado la suspensión para proceder a apartarlos de la institución (a los dos uniformados del video) con el objeto de que no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la investigación", dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo al referirse a la muerte de Javier Ordóñez.

El jefe de la cartera de Defensa añadió que "para efectos de continuar con celeridad en las investigaciones se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio" contra los dos implicados.

Trujillo añadió que también "se ha tomado la determinación de suspender a cinco policías más, para someterlos igualmente al proceso de investigación que se adelanta", aunque no dio detalles de qué tipo de vinculación tienen estos últimos con el caso.

Amigo de Javier Ordóñez, único testigo en el CAI, entregó detalles inéditos de la noche que lo asesinaron

Al respecto, Vicky Dávila publicó en su columna de este fin de semana la versión del amigo de Javier, quien también fue trasladado al CAI de Villa Luz, donde continuó la tortura del abogado.

12:20 am: Según denunció, en el hecho participaron por lo menos siete uniformados, alguno atacaron y otros simplemente observaron sin hacer nada: “lo bajaron (al CAI) entre dos policías alzado y lo botaron junto a mis pies en posición fetal… Javier aún se encontraba vivo y me decía “Costa, me duele todo” y yo le dije “tranquilo, tranquilo” y fue cuando uno de los policías con los que Javier se había peleado le pegó una patada en la cara, una en el pecho y una en el estómago. Y yo les dije a los policías que no le pegaran más…”

1:20 am: Javier a esa hora no respondía: “Yo le dije al policía que mi amigo Javier estaba muy pálido y ya estaba inconsciente… Le dije que por favor le quitara las esposas a lo que me respondió el policía que él era un pirobo que le gustaba pegarle a todo el mundo…”

1:35 am: “Entró al CAI mi amigo Juan David, cogió a Javier y lo sentó y me dijo conste, Javier no está respirando y yo empecé a gritarles a los policías que le habían pegado que llamaran una ambulancia, que mi amigo estaba muy mal y les dije que me quitaran las esposas para cargar a Javier …. Uno de los policías lo cargó de los brazos y Juan David y yo de las piernas y como la ambulancia no llegaba, lo subimos a una patrulla y nos fuimos para la clínica".

Y agregó: “Yo me bajé de la patrulla pidiendo una camilla o una silla de ruedas. Javier estaba totalmente pálido y no respiraba. Lo entramos en una silla de ruedas y los doctores se encargaron de él y a los pocos minutos salió una doctora y me dijo que Javier había llegado muerto… Tenía el rostro totalmente hinchado de las patadas y los puños que le pegaron esos dos policías”.

#AsiMataronAJavier A esa hora (1:20 am) Javier ya no respondía. Estaba inmóvil. Aquí todo el relato de la triste e indignante historia de cómo unos policías mataron a Javier Ordóñez 👇 https://t.co/5UBmW8xKXb — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 13, 2020

Siga a Publimetro en Google News