¡Atención! Anonymous tumbó la página web de la Policía Nacional de Colombia

El grupo de hackers y activistas anónimos conocidos en el mundo como Anonymous dio un nuevo golpe. Esta vez involucra a Colombia y a una de sus instituciones más importantes: la Policía Nacional.

En Twitter, Anonymous comunicó el ataque cibernético contra la página web de la entidad. En efecto, el dominio policia.gov.co está fuera de servicio.

"Policía de Colombia con orden del Narcoparaco El presidente Iván Duque perpetra la masacre más grande del mundo en menos de 48 horas: -más de 13 muertos por disparos -mujeres violadas -Cientos de jóvenes desaparecidos y heridos por disparos", se lee en la cuenta @AnonymousOpCOL.

A finales de junio, los hackers reconocieron que le habían hecho un ataque cibernético a la página del exsenador Álvaro Uribe Vélez. En esa ocasión, el ataque obedeció al rechazo por el abuso sexual cometido contra una niña indígena de 12 años en Risaralda.

