Las razones por las que Anonymous atacó la página de Álvaro Uribe

El grupo Anonymous reconoció que realizó un ataque cibernético a la página de Álvaro Uribe Vélez este viernes.

Este viernes, la página de Álvaro Uribe Vélez fue atacada por hackers. Los grupos de activistas lograron dar de baja el sitio web oficial del senador y expresidente de la República. En lugar del sitio, una imagen que vinculaba al grupo global Anonymous señalaba una "Operación Colombia".

La imagen fue reconocida en principio por los participantes de Anonymous de Brasil, pero posteriormente, por una cuenta conocida como la central del grupo en Twitter. Dicha cuenta justificó el ataque cibernético a la página de Álvaro Uribe.

Para hacerlo, citó el mensaje del propio Uribe en el que decía que "más de 9000 bots" habían realizado el ataque cibernético. La cuenta de Twitter justificó el ataque citando que Uribe tiene "vínculos con el crimen organizado, tráfico de drogas y abuso de derechos humanos".

Finalmente, dio una justificación a la forma en la que se realizó el hackeo de la página. Se debería a la violación de la niña de 12 años de la comunidad embera registrada en Risaralda esta semana. La niña fue violada por siete soldados del Ejército, a los que Anonymous llamó "narco-militares".

Anonymous hacked the webpage of the senator and ex-President of Colombia with ties to organized crime, drug trafficking, and human rights abuses.

In protest to the rape of an 11-year-old indigenous girl by the narco-military.#OpColombia #Op_Colombia https://t.co/CWRiPkEnGx pic.twitter.com/NotTQf4fhU

— Anonymous (@YourAnonCentral) June 26, 2020