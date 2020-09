Inician protestas en Cali por abogado que murió después de una agresión policial

La indignación por un abogado de 41 años que murió en Bogotá luego de un brutal abuso de la Policía ha llegado a varias ciudades del país.

En Bogotá, Medellín y Cali se registran manifestaciones este miércoles en oposición a lo que muchos ciudadanos consideran un homicidio.

En la capital vallecaucana, centenares de personas están reunidas en el parque de Las Banderas y sus alrededores. Con un cacerolazo, exigen justicia por este doloroso crimen.

Conductores han reportado la situación y sugieren tomar vías alternas a la calle 5, pues allí están concentrados los manifestantes.

Hasta el momento, todo transcurre de manera pacífica con presencia de la Policía. Un CAI y un bus del MIO fueron intervenidos con grafitis.

@RadioPlaneta969 les cuento de los que vienen de sur a norte por la 5ta, hay una protesta brutal y que tomen desvío! Hay cacerolazo y hasta ahora no ha pasado a mayores ojalá no suceda nada feo en Cali, la gente no entiende que la violencia, no se ataca con más violencia!!

— Avi (@avi0801) September 9, 2020