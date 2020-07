Fiscalía desmiente posición sobre estudiantes de la U. Nacional, pero esta grabación revela otra cosa

Este lunes, un juez de la República autorizó el principio de oportunidad a Natalia Trujillo, capturada por el atentado al Centro Andino ocurrido el 17 de junio de 2017. Fiscalía se desmiente posición sobre estudiantes de la Universidad Nacional.

En el escrito de principio de oportunidad, el ente acusador hace alusión a la institución donde la acusada cursó su carrera de derecho, y relaciona esto con su conocimiento sobre la estructura del Eln.

"La ciudadana (Natalia Trujillo) fue estudiante egresada de la universidad Nacional de Colombia, graduada como abogada, y por esta condición conoce desde su interior la estructura y funcionamiento del Ejército de Liberación Nacional, así como, otras personas que hasta el momento no han sido identificadas, ni individualizadas, ya sea por la Fiscalía o por Organismos de Seguridad del Estado", detalla el polémico aparte del documento.

La exposición del ente acusador ha generado tensión en redes sociales, ya que muchos denuncian el evidente sesgo que tiene la entidad con los alumnos de la universidad pública.

En rueda de prensa, la vicefiscal general, Martha Mancera, se refirió al tema, alegando que la información es falsa: "estamos ante una noticia falsa, la Fiscalía manifiesta que en el día de doy circuló en redes sociales un estrato de noticia de principio de oportunidad que es falsa (…) inventaron un documento falso para impedir el avance de la investigación que se adelanta por el atentado terrorista del centro comercial Andino". Las declaraciones de la funcionaria generaron confusión pues en ningún momento aclaró si lo falso es el documento o el sesgo.

El texto que generó esta polémica circula públicamente en medios de comunicación. AQUÍ encuentra el documento.

La Señora Vice Fiscal hace referencia a una noticia falsa que habría circulado hoy, pero ¿cuál es la noticia falsa? El principio y la audiencia fueron ambas reales, allá estuvimos, con todo gusto compartimos. Que tristeza, íbamos tan bien. https://t.co/d3SANZ93re — Francisco Bernate  (@fbernate) July 14, 2020

Sumado a lo anterior, en audiencia pasada, el fiscal dejó muy clara su posición sobre la relación de la acusada con su alma mater. Al final del artículo encuentra el audio.

En diálogo con PUBLIMETRO, director especializado de crimen organizado de la Fiscalía expresó que el principio de oportunidad que circuló no es el definitivo: "el fiscal del caso hace una solicitud al fiscal general en el sentido que le avale el principio de oportunidad frente a uno de los investigados, entonces en este documento se estructura, se le cuentan los hechos y se le pone en conocimiento cuál sería el "perdón" de la persona que se incorporará con el principio de oportunidad (en este caso a Natalia Trujillo) ".

"En el caso puntual al que se hace referencia se avalaron todos los hechos, pero lo que está circulando y que no hay claridad es que: nunca se avaló que esa persona vaya a testificar en contra de la universidad Nacional o que se estigmatice la profesión de abogados; es decir, que por el hecho de que esa persona haya estudiado en esa universidad es insumo (…) el fiscal general nunca avaló que ella fuera a testificar en el juicio frente a los señalamientos de la universidad, ella solamente testificará sobre el caso Andino", agregó.

En otras palabras, el aparte que circuló sí es real: "ella pudo haber expuesto eso", mencionó el funcionario. No obstante, de la estructuración que hace el fiscal del caso a la estructuración final, que hace el fiscal general, hay una brecha: "(ese aparte) iba en la solicitud pero el fiscal dijo no, no autorizó que ella fuera a testificar contra la universidad ni que mucho menos se fuera a estigmatizar la profesión de derecho".

Cabe señalar que el principio de oportunidad contra la acusada sigue en pie.