Recordó el dolor que hoy vive su familia. Madre de Ángel Zúñiga revela lo último que el patrullero alcanzó a decir antes de ser detenido.

Este martes se conoció el caso de un agente de Policía que no quiso continuar con un desalojo a unas familias.

En pleno operativo en la ribera Del Río Pance, ubicada en el sur de Cali, Ángel Zúñiga se negó a cumplir un desalojo en plena pandemia y se quitó el chaleco.

El uniformado, como un gesto de empatía con las personas que estaban en el lugar, entregó su arma de dotación y radio, y no quiso continuar con el operativo.

Tiempo después se conoció que el joven fue capturado y debía responder por un proceso disciplinario.

Así lo habría confirmado la madre de Zúñiga en diálogo con Caracol Radio. La mujer comentó las palabras que le expresó su hijo, la noche del martes, antes que este fuera llevado a la cárcel de Jamundí.

"Me dijo: ‘Mamita, tranquila, no se preocupe, yo hice lo que mi corazón me dictó' […] y no he podido hablar más con él porque tiene el celular apagado", manifestó con la voz entrecortada la mujer.

Respecto al acto de su hijo la madre de Zúñica comentó qué, "le dije: ‘Mijo, yo sé que lo están respaldando, pero usted es un ente de la Policía y hay que cumplir reglamentos"".

La mujer comentó que Ángel le manifestó la razón por la que tomó esa decisión.

"Mamita, yo tenía que defender a esa gente porque estamos en una pandemia. Yo pensé en ustedes y en todo lo que nos ha pasado", le comentó el joven Policía a su madre.

Por su parte, el abogado defensor aseguró que Zúñiga no podría ser sancionado, ya que aunque este realizó el desalojo, no estaría incurriendo en ninguna falta, ya que estaría obedeciendo una orden presidencial, en la que prohibía los desalojos en época de pandemia.

"Lo que hizo él fue obedecer un mandato del mismísimo presidente, que prohibía el desalojo en tempos de pandemia. Está habilitado constitucional y legalmente", explicó Augusto Ocampo, abogado defensor.

