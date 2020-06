Patrullero que se negó a participar en un desalojo no está detenido, dice Policía

Ante los rumores sobre la supuesta detención del patrullero Ángel Zúñiga en una estación de Jamundí, Valle del Cauca, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali aseguró que el uniformado está libre.

"En este momento se encuentra laborando. Cualquier decisión que se pueda surtir desde el orden administrativo-disciplinario o judicial se enmarcará dentro del debido proceso con todas las garantías y frente a cualquier decisión que se pueda determinar el único competente será un juez", dijo el general Manuel Vásquez.

El pasado martes, Zúñiga se negó a participar en el desalojo de unas familias que ocupaban un terreno del municipio en el sur de Cali. Su reacción se hizo viral gracias a un video compartido en redes sociales.

El uniformado expresó su desacuerdo con el procedimiento y aseguró que se había metido a la Policía hace una década para ayudar a la gente, no para perjudicarla.

"Yo sé que me van a trasladar lejos, pero es algo injusto lo que están haciendo en ese momento. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos… y estamos en cuarentena", dijo el patrullero en medio del desalojo. Momentos después entregó sus elementos de dotación.

Este es el patrullero de la Policía Metropolitana de Cali, que se negó a participar en un operativo de desalojo en la ribera del río Pance. Entregó su arma de dotación y su radio. Escúchelo. pic.twitter.com/OqsiMp0Tjb — josé marulanda (@marulojose) June 9, 2020

Por lo pronto, desde la Policía Metropolitana de Cali se informó que iniciarán las investigaciones para determinar qué va a suceder con el patrullero por su desacato.

Piden seguridad

El hermano de Zúñiga corroboró que el uniformado se encuentra en libertad y está cumpliendo con su horario laboral. Sin embargo, en medio de la coyuntura hizo una petición.

"Lo que queremos pedirle a la Policía es que le preste mucha seguridad, eso es lo que estamos pidiendo los familiares", dijo el hombre.

