¿Es un chiste? Construyen muros sin cumplir normas en hospital de Colombia

En el Hospital San Rafael, único hospital público que tiene el departamento del Amazonas, se adelanta una obra que ha despertado dudas entre los ciudadanos.

Se trata de unas paredes que no tienen estructuras y que podrían representar un peligro para quienes transiten a sus alrededores.

"Claramente carecen de planos, de diseños, de cálculos o de algún tipo de proceso constructivo. Están improvisando", dijo un ingeniero civil que vive en la zona.

Lea también: Desidia institucional y desobediencia civil, los otros virus de Leticia

Foto: Cortesía

De acuerdo con el profesional, la obra no cumple con las normas de construcción y los materiales tampoco tienen la calidad requerida.

"En Amazonas, el único bloque que cumple la norma es el de concreto. El de arcilla no reúne los parámetros. Hay que rezar para que esos muros no se caigan, porque lo que se evidencia es que hicieron todo lo que no se debe hacer en una obra", añadió el ingeniero.

No hay respuesta

PUBLIMETRO se puso en contacto con la encargada de Comunicaciones del Hospital San Rafael, quien aseguró que la entidad indicada de compartir información sobre las obras adelantadas en la institución era la Superintendencia Nacional de Salud.

Sin embargo, en la Supersalud tampoco proveyeron datos relacionados con la obra que no cumple con las normas de construcción y dirigieron, de nuevo, a la oficina de comunicaciones del hospital.

Le recomendamos: La pandemia destapó el abandono en el que están los indígenas del Amazonas

Este medio logró comunicarse con uno de los interventores del proyecto. El hombre afirmó que apenas ayer se había entrado de la construcción, luego de indagar por más de 20 días.

Aunque afirmó que la zona no será usada para aislar a pacientes con coronavirus, no aclaró cuál será la disposición de este espacio. Las obras del Hospital San Rafael están a cargo de la Gobernación del Amazonas.

Más noticias de Colombia, aquí.

También le puede interesar: