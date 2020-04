La secretaria de Bienestar Social de Cali, Fabiola Perdomo, alertó a la población venezolana para que no se deje engañar. Denuncian cobros a venezolanos por falsos traslados humanitarios.

La funcionaria reiteró que los traslados que está liderando la Alcaldía para que los migrantes puedan regresar a su país son gratuitos. Además, la administración municipal es la única entidad facultada para coordinar el retorno humanitario.

“La única autorizada para hacer el retorno voluntario de esta población de forma humanitaria y gratuita es la Alcaldía, con el acompañamiento de Migración Colombia, de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Si alguien le está ofreciendo un viaje humanitario a Venezuela, no debe cobrarle. Es una estafa”, aseguró Perdomo.

En los últimos días se han presentado casos de falsas ofertas de traslados humanitarios por parte de empresas o personas que quieren sacar provecho de la situación.

"Me estaban pidiendo un depósito de $40.000 por persona, que había que consignar en una cuenta. La información completa no me la daban hasta que yo no aceptara hacer la transferencia. Me indicaban el número de cuenta y la dirección desde donde salía", contó un venezolano al que pretendían estafar.

Debe tenerse en cuenta que los venezolanos que quieran viajar como parte del corredor humanitario que estableció la Alcaldía de Cali tienen que hacerse un tamizaje en la Secretaría de Salud. Este es requisito para el retorno.

Policía Nacional acompaña el retorno

Por último, la secretaria de Bienestar Social informó que a Cúcuta están llegando buses que aseguran tener el aval de la Alcaldía de Cali.

“Esto no es cierto. Cada traslado que hacemos desde la Alcaldía va acompañado en todo el trayecto por la Policía Nacional”, finalizó Perdomo.

