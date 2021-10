En las redes se conoció que la mamá de Yina Calderón se accidentó por culpa de alguien que iba con exceso de velocidad.

En los últimos días la influenciadora ha sido centro de los comentarios por diferentes temas.

Sin embargo, quien ahora da de qué hablar es su mamá.

Todo comenzó cuando Yina subió a su Instagram una foto en la que se veía a su mamá con cuello ortopédico.

De inmediato comenzaron los comentarios, todos preguntándole qué había pasado con ella.

Y más tarde, en sus historias de Instagram, Yina aseguró que se había accidentado en el carro por culpa de un hombre que iba en exceso de velocidad.

Por fortuna, nada malo le pasó a la mamá de la también empresaria, y luego de algunos exámenes fue dada de alta en el hospital.

“Un carro le pegó al carro de mi mamá. Gracias a Dios mi mamá salió del hospital, está bien. El carro obviamente está vuelto nada pero lo material se recupera. Un señor iba a toda velocidad, entonces le pegó al carro de mi mamá”.

La mamá de Yina Calderón se accidentó por culpa de alguien que iba con exceso de velocidad

Horas más tarde, Merly Ome, como es conocida en sus redes, contó más detalles del accidente que sufrió.

“Iba por las Américas y un tipo se me metió. Hasta él me dijo que iba muy rápido. Dijo que no me vio. No sé cómo pasó algo tan horrible en un instante”.

Además, respondió a las críticas de varios, quienes aseguraron que todo era “show”.

“Aquí están los papeles para que se den cuenta, todo el mundo escribiendo que otro show más. Discúlpenme si mis hijas hacen show, pero obviamente con la salud de la mamá no se juega”.

Y para quienes preguntaron por su salud, ella les dio un parte tranquilidad.