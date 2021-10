En sus redes, Yina Calderón aceptó que tiene problemas con el alcohol y pidió ayuda para dejarlo.

La influenciadora y empresaria se dio a conocer hace unos años siendo participante de Protagonistas de Novela.

Desde entonces, ha sido centro de los comentarios por diferentes temas.

Sin embargo, en los últimos meses no se ha llevado buenos comentarios y todo por el alcohol.

Desde hace meses se ha asegurado que Yina tiene problemas con el alcohol, pues se le ve constantemente bebiendo.

Justamente, de eso habló la misma Yina en unas historias que subió a su Instagram.

En las imágenes no aparece, solo se escucha su voz, pero ella afirma que está fallando.

“No voy a decirles muchas cosas porque no vale la pena, pero lo que sí les puedo decir es que soy consciente de que hay muchas cosas en las que estamos fallando”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Mi papá me decía algo muy importante y es que yo soy la mujer 10, pero lastimosamente el alcohol me está afectando mucho. Por eso quiero dejarlo y estoy teniendo toda la disposición y necesito que ustedes me ayuden”.

Al final, se puede ver que tiene en la mano un BonIce, y antes de despedirse asegura lo siguiente: “Chao licor, ahora mero BonIce de ron con pasas”.

Yina Calderón aceptó que tiene problemas con el alcohol y pidió ayuda para dejarlo

Cabe mencionar que hace unos meses, la mamá de Yina pidió ayuda para que su hija dejara el trago.

“Estoy triste y quiero que ustedes me ayuden. La gente que quiere mucho a Yina, quiero que me ayuden con una oración, a orar por ella. No quiere dejar el licor, no sabemos qué hacer junto con la familia. Nos da mucho miedo porque ella tomada hace cosas que ni sabe al otro día”, reveló en redes.