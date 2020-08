Madre de Yina Calderón dice que su hija tiene un problema con el alcohol y pide ayuda

View this post on Instagram

La mamá de Yina Calderón pidió públicamente una cadena oración por su hija, pues no quiere dejar de tomar😥 Merly un poco triste aseguró que como familia no saben qué hacer. Además, que se encuentra molesta con sus amigos ya que no la ayudan a dejar el alcohol 🍺 Por último, se refirió al tatuador, ya que no le pareció profesional que tomaran mientras él hacía su trabajo 😥 . #yinacalderon #yinacalderón #yinacalderonoficial #merlyome #colombia #bogota #alcohol #alcoholicos #trago #fiesta #tatuajes #mamadeyinacalderon