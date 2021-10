En las redes, Adriana Lucía mostró los cambios en su cuerpo luego de anunciar que espera dos bebés.

La cantante colombiana es una de las más comentadas del país.

Algunos la conocen por su música, otros por su paso en televisión y varios la halagan por su activismo.

Sin embargo, ahora da de qué hablar por otro tema. Y es que hace unos días confirmó que está embarazada.

Pero no se trata de cualquier embarazo, y es que la cantante tiene en su barriguita a dos bebés.

“Fue totalmente espontáneo y fue en la primera ecografía en la que nos enteramos que no sería uno solo. Yo pensaba que el doctor me estaba ‘mamando gallo’ y me reí, pensando que era una broma, pero me miró a los ojos y me dijo: ‘se lo juro por mi mamá que es verdad’, y fue entonces cuando supimos que la felicidad venía multiplicada”.

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar, muchos felicitando a la famosa por su embarazo doble.

Además de contar la noticia, la famosa también decidió mostrar lo mucho que ha crecido su barriga luego de contarles a todos la noticia.

Y aunque la barriguita aún no es muy grande, lo cierto es que se nota que vienen dos bebés en camino.

“Hasta hace tres días no me había salido nada, pero ya quería contarles y siendo un embarazo múltiple no tengo dudas de que esta barriga crecerá bastante”.

Adriana Lucía mostró los cambios en su cuerpo luego de anunciar que espera dos bebés

La cantante también reveló otros detalles de su embarazo, como por ejemplo, el tiempo de gestación y lo que viene a futuro:

“Tengo 17 semanas (más o menos 4 meses), y aunque tengo claro que es muy difícil que este tipo de embarazo llegue a total término, les agradezco sus oraciones para que esos bebés estén lo más que puedan dentro de la barriga”.