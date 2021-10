En las redes, a Lina Tejeiro le preguntaron si le gustan las mujeres luego de besar a Epa Colombia.

La actriz y la empresaria han sido tendencia en los últimos días debido un video que se ha hecho viral.

Las imágenes fueron publicadas por la misma Epa, y en esas, las dos influenciadoras terminan dándose dos besos.

Y aunque en realidad fueron simples picos, lo cierto es que las redes estallaron con comentarios respecto al tema.

Ahora, que ya han pasado varios días luego de lo sucedido, los seguidores de ambas tienen más preguntas que respuestas.

Por eso, algunos aprovecharon las redes para preguntarle a Lina si le gustan las mujeres.

Y la actriz, quien siempre se ha caracterizado por su sinceridad, decidió responder sin rodeos.

“A mí encantan los hombres, me fascinan los hombres, hasta el momento. No sé si el día de mañana se manifieste el amor de otra manera, en otra persona, no le veo nada de malo. No quiere decir que en este momento me gustan las mujeres, por haber besado a una amiga que fue a mi cumpleaños. Eso les escandaliza, pero hay cosas que son peores, y ahí sí no dicen nada”.

Además, reveló que para ella es lo más normal del mundo, pues suele hacerlo en las diferentes producciones en las que trabaja.

“Yo trabajo en televisión, normalmente tengo que besar personas que no son de mi gusto, porque en escenas de besos, no todo el mundo se gusta. Entonces, no le vi nada de malo, más que darle un beso y hacerla feliz”.

¿Lina Tejeiro se arrepiente del beso con 'Epa Colombia'? pic.twitter.com/5iasaJL8oO — Ana (@PuraCensura) October 12, 2021

Además de hablar de Epa, la famosa también aprovechó sus redes para mostrar todos los regalos que le dieron por su cumpleaños. Y sin duda, la lista es larga.