Si no ha visto las imágenes, le contamos que Epa Colombia cumplió su sueño y terminó besándose con Lina Tejeiro.

Hace unas semanas, a través de sus redes, la empresaria empezó a hablar mucho de la actriz.

“Yo me iba a vivir al lado de la casa de Lina Tejeiro, pero como ella vive tan lejos. Lina, amiga, yo quería que fuéramos vecinas, pero no se va a poder porque tengo mis bodegas en todo lado y me demoro. ¿Lina, te gustaría venir a mi empresa? ¿Te gustaría darte una vuelta y conocer el emprendimiento colombiano?”, aseguró en un video.

Y finalmente, decidió “echarle los perros”, afirmando que le gustaba.

“Lina, me soñé contigo, mi amor. Ay, es que a mí me gusta Lina. Ay, pero no le vayan a contar a Diana (su novia)”.

Después de eso, las famosas se han mostrado muy unidas. Aunque claro, se debe decir que como amigas.

Por esa razón, Lina decidió invitar a Epa en su cumpleaños.

Lina compartió toda clase de imágenes de su fiesta, pero sin duda, quien realmente se robó el show fue Epa al subir un video en el que la actriz la besa.

En las imágenes, Lina asegura que por ser su cumpleaños, y por ser buena persona, le cumplirá el deseo a la empresaria y le dará un beso.

Y en efecto, le da un pequeño beso en la boca. Y para rematar, volvió a hacerlo en una segunda ocasión.

Junto al video, Epa solo escribió lo siguiente: “Amiga, cumplí mi sueño”.

A la fiesta de Lina, además de Epa, también asistieron toda clase de famosos, quienes son amigos de la actriz.

En la lista estuvieron: Luisa Fernanda W, Pipe Bueno, Alejandro Riaño, Greeicy, Mike Bahía, Koral Costa, Aída Victoria Merlano, Rodrigo Candamil, Laura de León, Salomón Bustamante, Mabel Moreno, Juan Pablo Barragán, Dani Marín y Laura Estrada, entre otros tantos.