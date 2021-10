Muchos no se han enterado de la emberracada de la novia de Epa Colombia luego de su beso con Lina Tejeiro.

Si estuvo desconectado durante el fin de semana, le contamos que la actriz celebró su cumpleaños número 30 con varios amigos y familiares. Y entre los invitados estuvo Epa.

En las redes aparecieron toda clase de fotos, videos e historias de la fiesta, pero sin duda, una publicación de la empresaria se robó todo el show.

Y es que se trataba de unas imágenes en las que se podía ver a las dos famosas dándose un beso.

Luego de eso, varios se preguntaron por Diana Celis, la novia de Epa. Y precisamente, la empresaria habló de ella en unas historias.

Aseguró que, aunque en un comienzo ella la había impulsado para que se diera el beso con Lina, terminó molesta y nunca entendió por qué.

“No amigas, ella me bloqueó del WhatsApp, no me habló. Pero no entiendo por qué está brava si ella fue la que grabó el video y yo le dije: ‘¿amor lo hacemos?’, y ella me dijo ‘dale’. Pero amiga, me bloqueó y yo creo que esta noche no va a llegar, yo creo que se quedó donde la mamá”.

Sin embargo, parece que horas después todo se solucionó, pues Diana subió una serie de historias en las que estaba en el apartamento. Aunque eso sí, nunca se mostró junto a Epa.

Cabe mencionar que Diana y Epa llevan un buen tiempo como novias. Y aunque la misma empresaria ha dejado al descubierto algunas crisis, lo cierto es que ellas siguen juntas y se nota que hay amor.

Y aunque sus redes no están llenas de publicaciones juntas, ellas son muy felices en su vida lejos de la web.