En medio de una entrevista, Lina Tejeiro destapó un difícil momento que vivió debido a su papá.

La actriz colombiana es una de las más queridas y comentadas en las redes.

No en vano, tiene más 8 millones de fanáticos pendientes de su Instagram.

Pero además de eso, sus verdaderos seguidores la siguen a todas partes y saben cuándo y a qué hora va a aparecer en la pantalla chica.

Fue así que llegaron a RCN, exactamente a Yo, Jose Gabriel. Allí fueron testigos de una conversación en la que Lina abrió su corazón.

Y por ejemplo, reveló por qué se separó de su papá cuando apenas era una niña.

De acuerdo con la actriz, su papá, Manuel González, se distanció de ella luego de la separación con su mamá, Vibiana Tejeiro.

“Ya después, como a los 11 o 12 años, intentamos recuperar esa relación de padre e hija, que fue separada por circunstancias que se salieron de mis manos, y hoy en día somos muy unidos”.

De acuerdo con Lina, siguen trabajando en su relación:

“Hoy en día hablamos muy seguido y estamos todavía forjando esa relación que en algún momento dejamos atrás. Y ahí estamos juntos, voy y lo visito, porque él está viviendo en Villavicencio”.

Justamente, la buena relación que han construido durante todos estos años, se notó en la fiesta de cumpleaños de la actriz.

Lina celebró sus 30 años junto a familiares y amigos. Y a esa fiesta también estuvo invitado su papá. La misma actriz subió una foto junto a él.

Y hace un año, a través de sus redes, la famosa le dedicó un bello mensaje a su papá y también se refirió a la separación.

“La vida nos separó. Pero cuando nos veíamos me quedaban los recuerdos más hermosos junto a él: me tomaba de la mano y por los andenes de Villavicencio me decía: ‘Lina Fernanda González Tejeiro, señorita Meta, luciendo una hermosa vestimenta’… O nos preparaba carne en bistec, las más deliciosa que he comido, y cuando nos veíamos me sentía la niña más segura del mundo.