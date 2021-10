Si no se dio cuenta del momento, le contamos que Lina Tejeiro paró a Alejandra Azcárate tras hacer maluca comparación en ¿Quién es la máscara?

Durante este fin de semana se estrenó la nueva producción de RCN.

En esta, varios famosos escondidos tras extravagantes y máscaras, buscan permanecer en el programa, pero al mismo tiempo, no quieren ser descubiertos ni por los televidentes, ni por los investigadores.

Justamente, la actriz y la presentadora hacen parte de este grupo de investigadores.

Y el incómodo comentario se dio luego de la presentación de Camaleón, cuando Piter Albeiro le preguntó a Alejandra quién podría ser.

Fue entonces cuando la famosa aseguró que no era cantante, ni actor, ni bailarín.

Piter, un poco confundido y con gracia, le contrapreguntó, diciéndole que si entonces se trataba de un político.

En ese momento la famosa hizo la grosera comparación: “la diferencia entre un actor y un político es el libreto”.

Y Lina, quien tampoco tiene pelos en la lengua, frenó a Alejandra asegurando que: “No, nosotros trabajamos más. Alejandra, nosotros trabajamos más”.

#QuiénEsLaMáscara | Alejandra Azcárate contó con humor cuál es la diferencia entre un actor y un político 🤣😂 ¡Conéctate a nuestra señal en vivo! → https://t.co/G9T81dAC1J pic.twitter.com/v3fygzeHw1 — Canal RCN (@CanalRCN) October 10, 2021

¿Quién es la máscara? se presentará de ahora en adelante los sábados y domingos después de MasterChef.

Y además de Lina y Alejandra, el combo de investigadores lo completan ‘Juanda’ Caribe y Llane.

“Yo agradezco que nos hayan pagado por intentar descubrir y no por el número de aciertos, y es que si hubiera sido del otro modo nos hubiéramos quedado sin un peso. La verdad, no fue nada fácil intentar descubrir a los famosos detrás de las máscaras y sinceramente, atinamos muy poco. Así que no nos den palo por eso”, contó Alejandra en el lanzamiento para medios de la producción.

Cabe mencionar que el primer eliminado del programa fue Camaleón. Y detrás de él se escondía el famoso ciclista Nairo Quintana.