Si no ha visto las cifras, le contamos que ¿Quién es la máscara? le dio una paliza a Caracol con su rating durante su estreno.

La producción de RCN se estrenó el pasado sábado, y de acuerdo con Kantar Ibope Media, esa noche se convirtió en los más visto, y hasta superó a MasterChef.

Pero eso no fue todo. Y es que superó por unos buenos puntos a los programas de la competencia del fin de semana como Noticias Caracol y Sábados felices.

Los datos entregados por Kantar los podrá ver a continuación:

🇨🇴 #RatingOficial – 08, 09 y 10 de Octubre de 2021 pic.twitter.com/4USSEYv1Bn — KantarIBOPEMedia AL (@K_IBOPEMediaAL) October 11, 2021

Si no ha visto el formato, le contamos que en ¿Quién es la máscara?, hay una serie de famosos ocultos detrás de extravagantes máscaras y trajes. Y el objetivo es que los televidentes descubran quiénes son esas celebridades ocultas.

Pero no estarán solos en esta misión. Y es que el programa cuenta con unos investigadores, quienes tratarán de descubrir sus verdaderas identidades.

Durante el primer episodio, los televidentes conocieron a Zorro, Palenquera y Camaleón. Ellos se presentaron para ganarse el corazón del público, pero tristemente, Camaleón tuvo la votación más baja y tuvo que mostrar su identidad.

Y para sorpresa de todos, se trataba de Nairo Quintana, uno de los mejores ciclistas del país.

“Yo agradezco que nos hayan pagado por intentar descubrir y no por el número de aciertos, y es que si hubiera sido del otro modo nos hubiéramos quedado sin un peso. La verdad, no fue nada fácil intentar descubrir a los famosos detrás de las máscaras y sinceramente, atinamos muy poco. Así que no nos den palo por eso”, contó Alejandra Azcárate, una de las investigadores, en el lanzamiento para medios del programa.

La producción se emitirá todos los sábados y domingos después de MasterChef.