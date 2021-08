En sus redes, Alejandra Azcárate reveló si se separó o no de su esposo.

La presentadora ha sido una de las famosas más comentadas durante el 2021.

Esto, debido a un escándalo que se desató tras conocerse que una avioneta, que en principio fue relacionada con su esposo, fue incautada con varios kilos de droga en Providencia.

A partir de ese momento las redes y los medios se llenaron de comentarios. Por eso, la presentadora decidió alejarse de las redes sociales por un tiempo.

Hace unas semanas regresó a las redes hablando de sus semanas difíciles, y ahora, un poco más tranquila, decidió responder las preguntas de sus seguidores.

Una de ellas tuvo que ver con la relación con su esposo, Miguel Jaramillo, y si después de lo sucedido se separó de él.

De acuerdo con la también actriz, este tiempo le ayudó a entender que está al lado de un hombre maravilloso.

Así que no se quiere separar de él ni hoy, ni nunca.

“No, no me he separado de mi esposo. No es cierto ni tengo la menor intención. De hecho, estoy más convencida que nunca de que quiero seguir compartiendo mi vida a su lado, porque sé el hombre maravilloso que tengo”.

En medio de las preguntas y respuestas, también dejó claro que ninguno está involucrado en alguna investigación o problema judicial.

“En la vida en general no, no peco por inocente, creo que soy una mujer bastante sagaz. Ahora, si te refieres al otro asunto te informo, para que no creas en todo lo que lees en medios de comunicación: yo no soy sujeto procesal, de hecho mi esposo tampoco, así que no solo soy inocente, ambos lo somos”.

Además, también aseguró que pronto volverá a la televisión.