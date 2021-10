Tras ver un video, ahora muchos se preguntan: ¿Yina Calderón llegó pasada de tragos a importante evento musical?

Yina se dio a conocer hace unos buenos años siendo participante de Protagonistas de Novela. Desde entonces, ha dado de qué hablar por diferentes razones.

Y ahora, vuelve a ser centro de los comentarios por una razón: Los Latinos Show Awards.

Como cualquier otra gala, este tuvo una alfombra roja en la que los famosos posaron y hablaron con los medios de comunicación.

Y sin duda, Yina se robó todo el show durante los premios, por su particular actuación.

La Red, de Caracol, grabó unas imágenes en las que aparece la influenciadora sin uno de sus tacones, hablando fuerte y moviéndose de forma extravagante.

Al parecer, la famosa estaba cansada de los tacones y se estaba quejando sobre el tema.

Pero además de eso, hay un momento en el que se le puede ver en el piso, en pleno set que armó La Red, intentando ponerse un tacón que no tenía puesto.

Justamente, el programa se pregunta si la famosa estaba pasada de tragos, pues su actitud no era normal.

Las imágenes que están dando de qué hablar las podrá ver a continuación:

Cabe mencionar que en los últimos meses se ha hablado mucho de Yina y de sus excesos con el alcohol.

Incluso, la misma madre de la influenciadora se ha mostrado preocupada por el tema, asegurando que Yina ya pasó los límites.

“Estoy triste y quiero que ustedes me ayuden. La gente que quiere mucho a Yina, quiero que me ayuden con una oración, a orar por ella. No quiere dejar el licor, no sabemos qué hacer junto con la familia. Nos da mucho miedo porque ella tomada hace cosas que ni sabe al otro día”, reveló en redes.