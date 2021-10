En sus redes, Yina Calderón dice que la echaron de un evento por no saber usar los tacones.

La influenciadora es una de las más comentadas en las redes sociales.

Sin embargo, en el último tiempo se ha llevado muchas críticas por diversas razones, pero en especial, por sus excesos con el alcohol y sus deseos de operarse cada parte de su cuerpo.

Durante esta semana la famosa dio de qué hablar, luego de que La Red Caracol mostrara un video de Yina durante un evento.

En las imágenes aparece sin uno de sus tacones, e incluso, se le puede ver en el piso intentando ponerse uno de ellos.

Justamente, el programa se preguntó si ella estaba pasada de tragos.

Ahora, la famosa dio su parte de la historia, asegurando que la echaron de ese evento por no saber usar los tacones.

“Me acaban de humillar en los premios más pailas que he conocido. Por no saber manejar estos tacones me echaron, qué premios tan absurdos. Si usted no iba en tacones no lo querían, si usted no iba de negro, no lo querían, o sea, qué premios tan hijue… no digo la palabra porque ustedes saben lo que me pasa con Instagram, pero qué paila. Ustedes deberían dejar de seguir esa cuenta, se los digo de corazón, ¡qué porquería de premios! No me importa si les caigo bien o les caigo mal, pero en la vida uno tiene que ser bien con todo el mundo”.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que Yina estaba “bastante tomada” cuando grabó esas imágenes.

Por eso, varios afirmaron que si es cierto que la sacaron del evento, fue por el tema del trago y no por los tacones.