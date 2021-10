En sus redes, Epa Colombia dio explicaciones sobre la legalidad de su dinero luego de lanzar billetes desde helicóptero.

La influenciadora ha sido centro de los comentarios luego de que se conocieran unas imágenes en las que ella aparecía lanzando billetes desde el aire.

Desde entonces, ella se convirtió en tendencia, pero no con buenos comentarios.

Y es que varias personas en las redes comenzaron a sospechar de la procedencia del dinero. Incluso, varios afirmaron que probablemente no ganaba solamente vendiendo keratinas.

Por eso, la famosa decidió dar explicaciones respecto a su dinero.

Lo hizo con el humor que siempre la ha caracterizado y afirmó lo siguiente:

“Yo no quiero que tú me juzgues, ni me critiques porque mi dinero es cien por ciento legal. La Dian podría venir a visitarme y sé que me condecoraría porque sí pago impuestos. No evado”.

La empresaria también se refirió a algunos comentarios de personas que aseguran que está lavando dinero:

“Mira amiga, yo no estoy lavando dinero, tú puedes venir a mi empresa, visitarla. Todo lo vendo con IVA, yo estoy asumiendo el IVA. Lo del pobre no es robado, lo del pobre es luchado, amiga”.

Además de estas palabras, la famosa también ha dado de qué hablar por asegurar que volverá a lanzar dinero desde un helicóptero.

De acuerdo con Epa, lo hace así porque no confía en las fundaciones y ya antes algunas le han robado dinero.

“¿Te puedo pedir un permiso, mi querida amiga?. ¿Me dejas ir a Soacha y yo bajo el helicóptero hasta donde más pueda y tiro (los billetes), o me das la oportunidad de ir a una fundación grande de Soacha y ayudarle, o en Ciudad Bolívar? Porque es que la gente de abajo fue la que me ayudó a salir adelante”.