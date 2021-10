En las redes, un emotivo encuentro de Jessi Uribe y niño de La Voz Kids tiene a miles enamorados.

Jessi es uno de los cantantes más comentados de Colombia.

Para nadie es un secreto que durante el último año ha estado pasando por un buen momento en su vida personal.

Su relación con Paola Jara está mejor que nunca, e incluso, están comprometidos. La pareja se ha mostrado en fotos y videos muy enamorada y disfrutando de su romance.

Por otro lado, en su vida profesional también le ha ido bastante bien durante las últimas semanas.

Por ejemplo, hace poco se estrenó como presentador en los Latin American Music Awards.

Allí fue el encargado de darle entrada a Karol G, una de las artistas más nominadas de la noche.

Y ahora vuelve a llamar la atención, pero por otro momento. Y es que se robó la atención por su nobleza con un niño que se presentó en el reality, La Voz Kids.

Se trata de Jackson Barreto, el talentoso niño venezolano que se robó los corazones de los colombianos, y que de paso, también logró ganarse el corazón del artista de música popular.

Jessi y el pequeño coincidieron en el aeropuerto de Arauca, pues el niño venezolano se enteró de que el artista arribaría allí.

Por eso, no lo pensó dos veces y fue a buscarlo para cumplir uno de sus sueños.

El encuentro fue muy emotivo, pues el niño pudo cantar el tema Ok junto a su ídolo, se tomaron fotos y hasta bailaron la coreografía de Amor de amantes.

Y para rematar, en la descripción del video que publicó en sus redes sociales, Jessi escribió un conmovedor mensaje que dio a entender que ayudará a impulsar la carrera del joven talento.

“Este niño tiene un futuro increíble. Se acordarán de él y de mí. Se los digo hoy”.

Como era de esperarse, los comentarios llegaron, muchos felicitando a Jessi por su noble gesto con el pequeño.

“Wow, qué belleza, no me canso de mirarlo”, “Hermosos ambos, gracias Jessi por apoyar al pequeño”, “Tan hermoso y qué voz. Tiene un futuro espectacular, Dios le dé muchas bendiciones”, “Se me erizó la piel”, “Divinos y esa canción, wow” y “Qué talento. Dale la manito y Dios te bendecirá”, fueron solo algunos comentarios que tuvo el siguiente video: