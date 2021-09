En sus redes, Jessi Uribe se sinceró, y con foto sin camisa, reveló que perdió la “chocolatina”.

El cantante colombiano es uno de los más comentados de la farándula nacional.

Sus seguidores siempre están pendientes de cada detalle de su vida y no se pierden ninguna publicación en sus redes.

Fue así que se encontraron con una serie de fotos en las que el cantante asegura que perdió la “chocolatina” que había conseguido tiempo atrás.

Sin embargo, no se mostró triste por eso, y por el contrario, aseguró que los abdominales no eran sinónimo de un cuerpo saludable.

“Es lo que hay. Esto está muy duro. Ni el ayuno, ni la Keto. Pero bueno, alguien me dijo tener abdominales no significa tener buen cuerpo”.

Cabe mencionar que hace unos días, en medio de una entrevista con La Red, aseguró que después de realizarse una liposucción se puso bastante juicioso con el ejercicio.

Sin embargo, debido al encierro por la pandemia se subió unos cuantos kilos.

“La verdad, la cirugía me ayudó mucho a cómo me veía, porque estaba bien gordito. Ahorita me subí me peso, pero me siento mejor. Hago ejercicio y estoy intentando bajar. Todos los que se hacen la ‘lipo’ se suben de peso en algún momento, y a mí me agarró con pandemia, entonces fue coma y coma. Pero bueno, ahí vamos, estoy feliz”.

En aquella entrevista, además de hablar de su cuerpo y su físico, aseguró que está pasando por un buen momento en el amor.

Afirmó que a pesar de los chismes, sus hijos y su exposa han sabido entender que ahora tiene una nueva relación.

“La verdad, a ellos nos les afecta. Mi hija mayor es una niña muy madura y muy consciente de todo lo que pasa. No les afecta, porque somos felices”.