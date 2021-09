Gracias a Buen día Colombia se conoció que el primer capítulo de La nieta elegida promete subir la temperatura y el rating de RCN.

La novela se convertirá en el reemplazo de Café con aroma de mujer y se estrenará esta noche a las nueve.

La historia tendrá a un elenco de lujo, entre los que se encuentran Carlos Torres y Juliette Pardau.

En la producción ellos serán una pareja feliz, hasta que aparezca en el camino la famosa ‘nieta elegida’.

Hablando de la producción, los presentadores de Buen día afirmaron que el capítulo estreno de esta producción estará “ardiente”, pues al parecer, los personajes de Carlos y Juliette protagonizaran una escena de cama muy candente.

Los actores murieron de la risa con las palabras de los presentadores, y aseguraron que los televidentes se encontrarán con más escenas así a lo largo de la producción.

Además, también contaron una anécdota muy graciosa que les sucedió cuando empezaron a grabar la novela.

Y es que, los actores se conocieron en las grabaciones y la primera escena que tuvieron que hacer fue una de cama.

Primer capítulo de La nieta elegida promete subir la temperatura y el rating de RCN

“Estoy feliz con este reto porque es la primera vez que tengo que encarnar a un personaje que, quizás, no toma las decisiones correctas y hace cosillas que no están tan bien. Sin embargo, no quiero juzgarla para que después saquen ustedes sus propias conclusiones. Ha sido un viaje increíble, estoy muy contenta con el equipo, con los libretos y con todo lo que rodea la historia”, contó Juliette hace unos meses.

La historia se centra en la familia Roldán, la cual esconde varios secretos. Y aunque los personajes parecen ser sinceros, lo cierto es que tienen dos caras que se irán conociendo poco a poco.