En las redes sociales ya se habla de las candentes escenas de Carlos Torres y Juliette Pardau que prometen subir el rating de RCN.

En los últimos días el canal colombiano ha estado mostrando los adelantos de su nueva producción, La nieta elegida, que está próxima a estrenarse.

La historia tendrá dentro de su elenco a los dos actores, quienes pasarán por todo tipo de momentos.

De acuerdo a los adelantos mostrados, sus personajes tienen una relación amorosa, estable y feliz. Además, también tienen planes de casarse.

Sin embargo, su amor comenzará a pasar por una crisis cuando aparezca dentro de la historia la famosa “nieta elegida”, quien le robará el corazón de inmediato al personaje de Carlos.

Pero, a la par con eso, los televidentes se encontrarán con unas escenas muy candentes entre los personajes de Carlos y Juliette.

Justamente, algunos segundos de esas escenas han sido mostrados en los adelantos, dejando a varios con la boca abierta y con ganas de más.

Y es que, además de talento, Carlos y Juliette también enamoran con su belleza.

En #LaNietaElegida se conocerá a fondo la vida de Luisa Mayorga, una joven que, aunque pareciera ser inofensiva y débil, ocultará un secreto donde la venganza y la destrucción se apoderarán de ella🥺❤️. Espérala muy pronto por Nuestra Tele https://t.co/R9M0YKjeTU pic.twitter.com/bBaLpazhfA — Canal RCN (@CanalRCN) September 8, 2021

Por ahora se desconoce la fecha de su estreno, pero se espera que sea en pocas semanas y que se convierta en el reemplazo de Café con aroma de mujer.

“Estoy feliz con este reto porque es la primera vez que tengo que encarnar a un personaje que, quizás, no toma las decisiones correctas y hace cosillas que no están tan bien. Sin embargo, no quiero juzgarla para que después saquen ustedes sus propias conclusiones. Ha sido un viaje increíble, estoy muy contenta con el equipo, con los libretos y con todo lo que rodea la historia”, contó Juliette Pardau a RCN hace unos meses.