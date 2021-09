Si no la conocía, se la presentamos: ella es Francisca Estévez, la despampanante protagonista de La nieta elegida.

La producción se estrenará esta noche y promete subir el rating de RCN.

La novela comienza con el asesinato de uno de los hijos de la familia Roldán y la llegada de una joven, que al parecer, es hija de él.

Y Francisca Estévez es quien le da vida a esta “nieta elegida”, o mejor dicho, a Luisa.

Muchos no conocen a esta promesa de la actuación, pero lo cierto es que, a su corta edad, ya se ha estado preparando para ser un gran actriz.

Por ejemplo, ha estado estudiando en Nueva York, Estados Unidos.

Pero además de eso, la actuación le viene en la sangre. Y es que su mamá es nadie más, ni nadie menos, que Bibiana Navas.

Justamente, ella apareció hace poco en Caracol, dándole vida a la terrible Lidia de Pedro, el escamoso.

“Yo estoy en proceso desde hace un año. Mi mamá me ayudó mucho. Ha actuado en la televisión colombiana por muchos años, entonces me ayudó mucho con la escena, la propuesta para el personaje y me dijo que tuviera en cuenta que esto era de Julio Jiménez. Me dijo que era muy importante que yo mantuviera ese tono misterioso y de suspenso que tiene él”, le contó Francisca a Pulzo, refiriéndose a la ayuda que ha recibido por parte de su mamá.

Pero además del talento, la joven ha heredado la belleza de su madre. Algunas fotos que dejan en evidencia esto, las podrá ver a continuación:

La nieta elegida será el reemplazo de Café con aroma de mujer. Eso quiere decir que tendrá el horario de las nueve de la noche.