Si no vio este momento, le contamos que Natalia Jiménez terminó llorando por un crudo comentario de un participante de La Voz Senior.

Actualmente Caracol está emitiendo la primera temporada de La Voz Senior.

Desde su primer capítulo, el programa ha tenido una gran acogida en el país.

Vale la pena mencionar que este formato fue creado para los mayores de 60 años que tengan talento para el canto.

Es así como importantes figuras de la música latinoamericana de hace varios años, han reaparecido.

De hecho, varios compositores reconocidos han audicionado para entrar al programa.

Así sucedió durante uno de los episodios, cuando Gabino Pampini, de 72 años, se presentó en el escenario.

Originario de Panamá, el hombre era un gran representante de la salsa.

Incluso, tiene varias canciones reconocidas nacional e internacionalmente.

Más allá de su impecable presentación, el hombre hizo llorar a los jurados y al público.

Esto, porque claramente conmovido, derramó algunas lágrimas y afirmó que en Colombia lo quieren más que en su país.

Pampini se emocionó mucho al ver a los tres jurados interesados en su talento.

Hubo varias palabras en su discurso que conmovieron al público.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención es que en el programa “lo han tratado como persona”.

El cantante eligió a Natalia Jiménez para que se convirtiera en su entrenadora por el resto del programa.

Al salir del escenario ella también se mostró bastante conmovida con las palabras del hombre.

“Me conmovió mucho que dice que aquí lo trataron como persona. Siento que muchas veces cuando están en la tercera edad, se sienten como que ya no funcionan en la sociedad. Como que la gente los aparta, como que la gente ya no los utiliza, y el hecho de que diga que lo han tratado como persona me da mucha emoción… es muy fuerte, es bien difícil“, dijo entre lágrimas.