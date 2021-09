Además de su talento, un participante de La Voz Senior sorprendió a los televidentes con un estriptis.

El reality de Caracol se estrenó esta semana y a partir de ese momento se ha convertido en una de las producciones más vistas.

Los televidentes no dudan en comentar cada noche, y sin duda, quedaron con la boca abierta luego de un nuevo capítulo.

Y es que fueron testigos de la presentación de Danilo Escobar, pero también de su estriptis al final.

Danilo, de 73 años, interpretó el bolero Por qué no he de llorar. Y aunque ningún entrenador volteó su silla, lo cierto es que el participante se mostró feliz por haber llegado hasta ese punto.

Pero además de su voz, los entrenadores se dieron cuenta de su buen estado físico. Por eso, Natalia Jiménez le preguntó su secreto para mantenerse así a pesar de los años.

De acuerdo con Danilo: “desde muy joven he practicado mucho el ejercicio porque hay mucha gente que cree que porque uno llega a los 40, a los 50 años, ya se va abandonando. Compito conmigo mismo, no compito con nadie. A mí me gustaría mostrarles un poco mi cuerpo, de cómo me conservo”.

Fue entonces cuando empezó a quitarse la ropa para mostrar sus músculos.

Natalia se ofreció a tenerle la ropa, pero en determinado momento bromeó con la siguiente frase: “El pantalón no. Hasta ahí”, pidiéndole a Danilo que se detuviera.

El gracioso momento podrá verlo en los últimos minutos del siguiente video:

Participante de La Voz Senior sorprendió a los televidentes con un estriptis

“Llegó la pandemia y nos puso en pausa, pero ahora, que nos estamos poniendo al día con el mundo, decidimos traer el formato al país. Estoy seguro que conectará a miles de espectadores, porque su objetivo, además de entretener, es unir a las familias”, contó Juan Esteban Sampedro, gerente general de entretenimiento de Caracol, acerca de La Voz Senior.