Prepárese porque Frank Martínez hará llorar a los televidentes en el próximo capítulo de MasterChef.

El reality de cocina, que se emite los fines de semana por RCN, es una de las producciones más vistas en Colombia.

Los televidentes no se pierden ningún detalle y menos ahora, ya que el programa se encuentra en su recta final y pronto dará a conocer a su próximo ganador.

Gracias a este reality muchos conocieron a Frank, un comediante oriundo de Medellín que se ha ganado el corazón de los televidentes por su sinceridad.

Justamente, en un próximo episodio abrirá su corazón para contar un momento doloroso de su vida.

De acuerdo con los adelantos presentados por el canal, los participantes tendrán que hacer un plato que los lleve a épocas anteriores y que les recuerde a sus seres queridos.

Y sin duda, una de las historias más tristes será la de Frank, quien se sincerará respecto a la poca comida que había en su casa cuando era pequeño y de la receta especial que hacía su mamá con los pocos recursos que tenían.

Pero además de su relato, los espectadores verán llorar a otros famosos, quienes también abrirán sus corazones.

#MasterChefCelebrity | Este fin de semana se nos meterá un pedacito de #MasterChefCelebrity en los ojos, porque se dejarán ver muchas historias llenas de nostalgia 🥺🥰. Nos vemos a las 8:00 p.m. https://t.co/CDpt8FZj57 pic.twitter.com/ADN8CQvJiR — Canal RCN (@CanalRCN) September 22, 2021

Hace unos meses, en una entrevista con Pulzo, Frank contó la curiosa manera en la que llegó al reality:

“A mí me escribió un man que me dio el nombre, lo tuve todo el tiempo en WhatsApp, todo. Hicimos el proceso y el día que yo entré a MasterChef, esa persona me bloqueó y se desapareció. Yo pregunté en RCN que quién era él y nadie sabe quién es él. No tenemos ni idea quién es. Yo creo que es la historia más enigmática que hay detrás de MasterChef”.