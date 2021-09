Gracias a una entrevista se conoció que Catalina Maya contrató a chef de Caracol para ganar MasterChef, de RCN.

El reality de cocina es una de las producciones más vistas en el país.

Y en realidad, es el programa más visto de los fines de semana, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Los participantes suelen ser tendencia durante cada capítulo, y en la lista también estuvo la periodista, que fue eliminada hace poco.

Catalina se ganó amores y odios de los televidentes, pero lo cierto es que algo era seguro: sabía cocinar y estaba mejorando.

Ahora, en una entrevista con la revista Aló de la cual es portada, contó que se preparó y estudió mucho pues quería llegar a la final y por qué no, llevarse el premio mayor.

Pero no lo hizo sola. Y es que Catalina estudió con tres famosos cocineros:

“Cada día, luego de grabar, apenas llegaba a mi casa, estudiar era mi prioridad. Tuve tres profesores: Juan Diego Vanegas, que es presentador de Día a día, Pedro Gómez, que es un chef bogotano, y Chris MacAllister”.

Luego de esta revelación los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando con gracia que había contratado a un famoso de la competencia para ganar el reality de cocina.

Además de hablar de estos tres cocineros, Catalina también reveló que su preparación fue exhaustiva, y hasta llegó un punto en el que estudiaba todos los días.

“Cuando digo que me metí de lleno en la cocina es porque así fue. Sin falta, todos los días, incluyendo los domingos, estudiaba. Porque me di cuenta de que si no tenía las herramientas suficientes, me iban a sacar de primera. Me fascinó, fui muy feliz y la verdad es que el proceso de aprendizaje que viví fue inolvidable”.