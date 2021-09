Lo confesó en una entrevista reciente, expresentadora de RCN ventiló su mala relación con Cristina Hurtado.

Las presentadoras Catalina Robayo y Cristina Hurtado fueron compañeras de set hace varios años.

De esas épocas, los televidentes solo recuerdan que eran dos de las mujeres más bellas de la farándula, pero pocos sabían que la relación tras bastidores no era lo mejor.

Así lo comentó Catalina, quien estuvo en entrevista con Diva Rebeca, el personaje del periodista Omar Vásquez.

Allí, recordó sus épocas de televisión junto a Cristina Hurtado, quien ahora trabaja en Canal 1.

Pero, entre sus recuerdos, comentó que no eran amigas con Cristina, aunque todo fue por malentendidos que más adelante quedaron claros.

“Hubo muchos malentendidos, en su momento, creo que tal vez no supimos las dos mostrarnos como éramos, tal vez con Cristina. Tuvimos, al principio, no diferencias, pero como que no nos sentíamos a gusto; y luego ya pasaron los años y ya, como que las cosas pasan. Pero al principio con Cristina sí me costó un poquito”, comentó.

Esta fue la conversación donde se refirió a Cristina Hurtado:

De todas maneras, insistió en que hoy en día todo quedó atrás.

Si bien no son amigas, lo cierto es que no guardan rencores ni quejas la una de la otra.