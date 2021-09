¿Por qué? A Laura Acuña la obligaron a cambiar de look en ‘La Voz Kids’

En las redes se conoció esta corta historia, y es que a Laura Acuña la obligaron a cambiar de look en La Voz Kids.

El reality de Caracol es la producción más vista en Colombia de lunes a viernes.

Esto, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ipobe Media.

Para esta nueva temporada el reality tuvo varios cambios, y uno de ellos tuvo que ver con la llegada de Laura Acuña.

Recordemos que ella estuvo varios años en RCN, pero decidió renunciar a finales de febrero, y meses después sorprendió con la noticia de su llegada a Caracol.

La famosa se ha llevado toda clase de comentarios por su participación en el reality, y la gran mayoría han tenido que ver con los atuendos que ha usado.

Justamente, durante esta semana sorprendió a los televidentes al mostrarse con capul.

A través de sus redes la famosa habló un poco de este cambio, asegurando que le encantó, pero que la verdad, fue obligada a hacerlo.

“¡Amo este look! Gracias @alfredo__bautistapaez, @ietyg y @lareinadelasextensiones por ‘obligarme’, jajaja, me encantó”.

Cabe mencionar que esta no ha sido la primera vez que han “jugado” con la cabellera de Laura durante el programa.

Hace unas semanas la famosa sorprendió, al mostrarse con una larga cabellera.

En ese momento también reveló que no estuvo muy de acuerdo al comienzo, pero que al final quedó encantada con su transformación.

“Las personas que me conocen saben que soy de poco maquillaje, no uso extensiones y me gusta lo natural. Pero… debo confesar que verme así, en esta faceta tan diferente, me gusta y me hace sentir un agradecimiento absoluto por las personas que hicieron esto posible con su amor y su infinito talento”.

La Voz Kids presentará a su nuevo ganador este viernes, 17 de septiembre.