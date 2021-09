“No es su historia”: esposa de Martín Elías le da palo a ‘El hijo del cacique’, novela de Caracol

“No es su historia”: esposa de Martín Elías criticó la nueva novela de Caracol en medio de una entrevista.

Durante esta semana se estrenó por el canal colombiano, El hijo del cacique, producción que centra su trama en la vida del cantante.

Sin embargo, los televidentes se encontrarán con una sorpresa: Dayana Jaimes, quien fue su esposa, no aparecerá en la producción.

En una conversación con Semana, Dayana habló de sus verdaderos pensamientos acerca de la producción.

“No es la historia de Martín Elías. En la historia de Martín Elías estuve yo, estuvo mi hija, estuvo su hijo, otras personas, familiares, amigos y personas muy importantes que en la historia no se cuentan. Todas estas novelas tienen una parte de ficción, otra que es real”, reveló.

Además, la esposa del cantante afirmó que no la tuvieron en cuenta para el proyecto.

“Ellos en ningún momento contaron conmigo, no llegué a ningún acuerdo con ellos. Es una historia contada por su hermano mayor, que estuvo a su lado. Omitieron muchas cosas dentro de la historia real de Martín Elías”.

De acuerdo con Dayana, aunque estuvo en diálogos con el canal para hacer la novela, lo cierto es que ella no quiso seguir adelante con el proyecto.

“Ellos al principio me contactaron, pero hubo cosas en las que yo no estuve de acuerdo y decidieron hacerla sin mí, contarla de esa manera, y la sacaron así”.

Sin embargo, ya no recuerda con exactitud qué le molestó de la oferta.

“Ahora mismo no recuerdo. Ellos me llamaron y estaba muy reciente de lo de Martín, creo que no habían pasado sino cuatro meses y lo menos que me interesaba era una serie. Para mí fue algo muy rápido y ellos insistieron. Y su familia, que está en todo su derecho, decidió contarlo y no tengo inconveniente con eso”.

