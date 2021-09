Si no se ha dado cuenta, le contamos que Catalina Maya tomó medida extrema frente al matoneo que ha sufrido en redes.

La periodista se ha ganado la rabia de varios televidentes, quienes la ven cada fin de semana en MasterChef Celebrity, reality que se emite en RCN.

Y ahora, los ataques se han multiplicado, luego de lo ocurrido en uno de los últimos episodios.

Si se lo perdió, le hacemos un resumen: Catalina fue culpada, por sus compañeros, de sabotear a su propio equipo para que ellos perdieran.

Esto, sumado a que no eligió a ninguna de sus amigas en su equipo, un hecho bastante sospechoso.

Y justamente, luego de este polémico episodio y al ver la lluvia de comentarios negativos, la famosa decidió no permitir comentarios en sus redes sociales.

En medio de una conversación con W Radio, Catalina culpó a RCN de editar el programa para hacerla quedar mal.

“Mi única estrategia era salvar a mis amigas, pero jamás fue lo que quisieron mostrar. El tema de la edición es importante, arman unas películas increíbles. Me quejé con el canal puesto que ayer mostró dos horas de una mujer muy mala, que no tiene ética, y eso no es así”.

Y luego de hablar sobre este tema, se le preguntó si pensaba en demandar al canal por dañar su imagen. Sin embargo, su respuesta fue un rotundo no.

“No, la verdad no. Para mí es muy importante lo que mi familia piense, la gente que me conoce. Es un programa de televisión que ha despertado muchos sentimientos, muchos odios, muchos amores. Pero temas legales, no”.

MasterChef se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que comienzan a las ocho de la noche.