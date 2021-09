Lo demostró en sus redes: Liss Pereira le sacó la rabia a Carla Giraldo luego de imitarla: esta fue la reacción de la actriz.

Como ya se sabe, el calor está alto en MasterChef, y no solo por los fogones y el nivel de la competencia.

En capítulos recientes, los famosos que están en el reality han hecho gala de sus estrategias y de algunas diferencias irreconciliables.

Así se ha visto también entre Liss Pereira y Carla Giraldo, que nunca se llevaron luego de que Carla le sacara en cara a Liss la educación de su hijo pequeño.

Por esto, Liss permaneció alejada de Carla el resto de la competencia. De hecho, en un episodio reciente comentó que estaba feliz de no tener que escuchar la risa de la actriz.

Esto molestó bastante a Carla, quien comentó el momento en su cuenta de Twitter:

“Jajajaja, amo cuando me imita y lo hace tan perfecto, es justo donde me muestra su admiración y todo el tiempo y energía que invertía en mí. GRACIAS Liss por darme la importancia que me merezco. Muy buena imitando, porque de resto no nos reíamos tanto”, fueron las palabras de la actriz.

Liss Pereira le sacó la rabia a Carla Giraldo luego de imitarla: esta fue la reacción de la actriz

Jajajaja amo . Cuando me imita y lo hace tan Perfecto, es justo donde me muestra su admiración y todo el tiempo Y energía que invertía en mi. GRACIAS Liss por darme la importancia q me merezco . Muy buena imitando. por q de resto no nos reíamos tanto.

♥️ — Carla Giraldo (@Carlagiraldoq) September 12, 2021

Al leer su trino, varios se molestaron con Carla, también.

De hecho, le recordaron que luego de terminar el programa Liss ni siquiera la ha mencionado, pues ya pasó la página.

Por esta razón, le dieron gracias a Carla por “darle importancia a Liss”, y la invitaron a dejar de hacer este tipo de comentarios, que denotan, para algunos televidentes, cierta inmadurez.