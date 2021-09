En las redes la actriz se confesó, y es que Carolina Ramírez habría cambiado el final de La reina del flow 2, si hubiera estado en sus manos.

La novela de Caracol ha sido una de las más vistas en Colombia.

Esta presentó su final hace unos días y aunque algunos quedaron contentos, otros en cambio quedaron decepcionados.

Para algunos televidentes, Yeimy debió quedarse con ‘Juancho’, mientras que otros aseguraron que habían alargado mucho de la novela.

Por eso, Carolina habló sobre el tema en su Instagram y contó qué cambios le hubiera hecho al final.

“Le hubiera quitado la escena de ‘Juancho’ con Daniela, me parece que no era necesario ver eso. Con la redención que tuvo ‘Juancho’ con Yeimy en la última escena era suficiente. Le hubiera quitado como cuatro días también. Creo que ese final, ese nuevo secuestro fue too much (demasiado). Creo que la historia hubiese podido cerrarse de otras maneras”.

Además, desde su punto de vista ya muy personal, hubiera decidido que Yeimy siguiera su camino sola, sin Charly ni ‘Juancho’.

“Yo, ¿una mujer empoderada sin un man al lado?, ¡divino! Pero soy yo, que tengo una visión más personal, romantizo el hecho de que las mujeres nos empoderemos y seamos muy increíbles sin necesidad del amor de un hombre. A mí me hubiera gustado que hubiésemos sido capaces de escribir una historia con un final de una mujer sola”.

Todo lo dicho por la actriz lo podrá ver a continuación:

Cabe mencionar que el reemplazo de esta producción será El hijo del cacique, que contará la vida de Martín Elías.

La novela tendrá como protagonista a Milciades Cantillo, quien tendrá el reto de interpretar al famoso cantante vallenato.