Tras polémica decisión, piden la salida de un entrenador de ‘La Voz Kids’

En las redes y tras polémica decisión, piden la salida de uno de los entrenadores de La Voz Kids.

Se trata de Natalia Jiménez, quien no convenció a los televidentes de Caracol durante la última gala.

La entrenadora tuvo que escoger entre tres pequeñas: Shaireth, María Laura y Valeria.

Las niñas mostraron sus talentos con diversas canciones y al final, Natalia decidió que Shaireth siguiera en la competencia.

A partir de ese momento han aparecido varios comentarios, la gran mayoría criticando la decisión de la cantante.

Y es que, para varios televidentes, Shaireth no debía pasar, pues otra niña tenía más talento que ella: Valeria.

#LaVozKids | Con ternura y mucho talento el equipo Natalia demostró todo su potencial en la Súper Batalla que llenó de romanticismo el ring de La Voz Kids. https://t.co/fBZg6wuUsI — La Voz Kids Colombia (@LaVozKidsCo) September 9, 2021

Por eso mismo, algunos hasta pidieron la salida de Natalia, argumentando que tiene en cuenta otros aspectos que no tienen nada que ver con la música.

Algunos comentarios de las redes los podrá leer a continuación:

#LaVozKids Natalia como pudiste omeeeee🤦🏻‍♂️ — David Hernández Niño (@Dhn04) September 9, 2021

@LaVozKidsCo Pésima decisión de Natalia Jiménez al no elegir a Valeria. La voz de Valeria es divina, ideal para las películas de Disney. #lavozkids — Rolando Castellanos (@Roliscastell) September 9, 2021

Yo creí que Natalia era diferente… la verdad cero objetiva

Por eso después hay tanta gente con mucho talento reprimida #LaVozKids — C A M I (@DAIANCAMILA026) September 9, 2021

Si no se ha enterado, le contamos que Natalia también será entrenadora en La Voz Señior, el reality que se convertirá en el reemplazo de La Voz Kids.

“Nunca nos imaginamos contar con los dos al tiempo y ellos llegaron al país con unas ganas tremendas de disfrutarse esto, con una vibra positiva que se siente en el set y sobre todo, con conocimientos abismales, y no solo en música, también en formatos de este tipo. Yo me he encontrado con un par de personajes muy talentosos, pero también, muy humanos y cercanos a los chiquitines”, contó Andrés Cepeda sobre Natalia y Jesús Navarro en el lanzamiento para medios del reality infantil.

La Voz Kids se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.

Además de sus entrenadores, la producción también se renovó invitando a una nueva presentadora: Laura Acuña, quien llegó para hacerle compañía a Laura Tobón.