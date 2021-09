Los televidentes no estuvieron de acuerdo con la jurado, esta fue la decisión que no le perdonaron a Natalia Jiménez en La voz kids.

Otro capítulo, otra batalla del reality de Caracol.

En la noche del pasado 8 de septiembre, La voz kids tuvo otra de sus famosas batallas.

Shaireth, María Laura y Valeria se enfrentaron en una nueva batalla, que tuvo bastantes comentarios en redes sociales.

Estas tres pequeñas son del equipo de la española Natalia Jiménez, quien se vio en apuros para elegir a la mejor.

Así lo expresó en el programa, donde comentó que tenía ganas de huir para no tener que decidir.

Quizás, desde ese momento, sabía que iba a ser criticada sin importar cuál fuera su elección.

Y es que estuvo en lo cierto, pues en redes varios le reclamaron cuando se decidió por Shaireth sobre Valeria y María Laura.

“Yo no sé qué hice aquí. Me quiero largar. “Yo no sé hacer con mi vida ahora mismo”, comentó Natalia.

Sus compañeros tampoco le pudieron ayudar, pues estaban divididos.

Este fue el momento por el que televidentes le recriminaron a la jurado en redes sociales.

La decisión que no le perdonaron a Natalia Jiménez en La voz kids