La actriz habló del tema en entrevista: Viña Machado reveló cómo es que RCN edita MasterChef para meterle más drama.

Ya muchos televidentes sospechaban que MasterChef era “libreateado”. Sin embargo, esto no es cierto.

Lo que sí pasa, es que el programa edita los mejores comentarios y momentos. Con ellos, construye una narrativa donde hay discusiones y conflictos frecuentes.

De cierta forma, buscan que tal vez el programa parezca más “emocionante”, pero esto ha sido complejo para quienes allí participan.

Ya alguna vez Catalina Maya comentó que a ella tampoco le cae bien la manera en que la retrataron. Y, de hecho, también “se odiaría” si se viera como una persona externa.

En esto coincidió Viña, quien le contó a la Revista Aló que algunas cosas se modifican y “todo puede ser usado en contra”.

Es así como, por ejemplo, ella alguna vez mencionó que los participantes no necesitaban opinar de ciertas cosas del programa, y en el mismo esto se editó como si ella hubiese criticado a Gregorio Pernía.

Por este motivo se ganó el odio de muchos televidentes, cuando en realidad nunca se había referido a su compañero y colega.

“Hubo un close up una vez en el que dije que no veía la necesidad de que los otros participantes opinaran, y enseguida me convertí en el blanco del público diciéndome que era grosera, que por qué lo había dicho, y luego encima de todo eso que por qué se lo había dicho a Gregorio, como si yo estuviera jugando en su contra, sabiendo que así no eran las cosas. Entonces decidí que iba a ver MasterChef sin ver las redes“, comentó Viña.

Viña Machado reveló cómo es que RCN edita MasterChef para meterle más drama