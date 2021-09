Para felicidad de muchos, a ‘La Liendra’ se le hizo el milagrito y recuperó su cuenta de Instagram.

Tras 15 días peleando por su cuenta de Instagram, el influenciador pudo recuperarla.

Para contarles la buena noticia a sus fanáticos, decidió publicar un video.

“Todo lo que pasa en la vida tiene un porqué, deja de cuestionar las cosas y acepta… si el de arriba quiere las cosas así, no puedes hacer nada más que confiar en él y seguir caminando, por muy oscuro que sea el camino”, aseguró ‘La Liendra’.

Y agregó que: “Volvimos, gracias por la linda energía y sus oraciones”.

A ‘La Liendra’ se le hizo el milagrito y recuperó su cuenta de Instagram

Justamente, el influenciador fue centro de las críticas al pedir una cadena de oración para recuperar su cuenta.

Incluso, varios pensaron que estaba en problemas económicos, pues su cuenta era la fuente de su dinero.

Por eso, ‘La Liendra’ contó que: “Me da mucha risa la gente que cree que me cerraron la cuenta y yo perdí mi plata, obviamente me perjudicó, pero mi plata yo la tengo ¿qué les pasa? Mi plata está ahí, mi PH ya está pagado, mi camioneta también, tengo casa en Pereira, una finca, sea como sea yo voy a tener plata. La gente que piensa que estoy pelado es como estúpida”.

Y agregó: “no estoy buscando trabajo, tengo mucho dinero gracias a Dios, invertí y tengo mi apartamento, no se preocupen por mí”.

Además, también contó que su cuenta no lo es todo en su vida y que estaba concentrado en otros aspectos mientras intentaba recuperarla.

“Estoy viviendo mi vida, mi vida no es una cuenta de Instagram, estoy con mi mamá y con mis panas. Si quiero hacer historias las hago, si no quiero no las hago”.