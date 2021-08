Los internautas no perdonan ni una. Los memes que dejó La Liendra tras pedir cadena de oración para recuperar su Instagram.

Por medio de un video en una cuenta alterna, Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra, confesó el difícil momento que se encuentra atravesando.

El influencer comentó que su cuenta oficial de Instagram la cerraron y no puede recuperarla.

En la grabación le comentó a sus seguidores, que está haciendo todo lo posible por recuperar su cuenta de 6 millones de seguidores.

Luego de que compartiera con mucha angustia en sus redes sociales el cierre de su cuenta en Instagram, la Liendra apareció haciendo una extraña petición. Le pidió a sus seguidores que hicieran una cadena de oración para recuperar la cuenta.

Esta cadena de oración estaba programada para el miércoles 18 de agosto a las 11 de la noche.

En el mensaje que mandó dice que se va a sentar a pedirle a dios que lo ayude. “Lo quiero invitar a usted a que me acompañe en una cadena de oración (…) me voy a sentar aquí y le voy a pedir a Dios a que me ayude a recuperar la cuenta. Si a usted le nace, acompáñeme”, escribió.

Y aunque algunos le demostraron su apoyo, otros tantos aprovecharon el momento para sacar uno que otro meme.

Así se pudo ver en Twitter, donde diferentes usuarios compartieron algunas divertidas imágenes.

Diosito a media noche devolviéndole la cuenta de Instagram a La Liendra pic.twitter.com/0uR7XMh0Vm — JUAN (@jcamiloorozco) August 19, 2021

Dios a las 11 PM oyendo las plegarias de la liendra pic.twitter.com/U3FA31KU8e — it's (@K_LICHE_) August 19, 2021

diosito en este momento sin saber si ponerle atención a Afganistán o a La Liendra pic.twitter.com/sPR3MFB7xz — xxxxxelF (@Flexlh) August 19, 2021

ustedes sabían que el oso polar es el segundo oso más grande del mundo???? el primero es la liendra pidiéndole a la gente que ore con él a las 11 de la noche pa que le devuelvan la cuenta pic.twitter.com/JrCbtduiQ8 — smith (@casta_smith) August 19, 2021

Dios: Liendra, no te voy a devolver tu cuenta de Instagram



Nosotros: pic.twitter.com/iIgchDt6sc — Talía (@_Natafen) August 19, 2021

Los memes que dejó La Liendra tras pedir cadena de oración para recuperar su Instagram.