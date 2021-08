Pidió oración a sus seguidores. Casi con lágrimas, La Liendra reveló que le cerraron su cuenta de Instagram.

Por medio de un video en una cuenta alterna, Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra, confesó el difícil momento que se encuentra atravesando.

El influencer comentó que su cuenta oficial de Instagram la cerraron y no ha podio recuperarla.

En la grabación le comentó a sus seguidores, que está haciendo todo lo posible por recuperar su cuenta de 6 millones de seguidores.

“Tengo el corazón a mil. Me cerraron la cuenta de Instagram. No tengo una explicación lógica. Me sacaron. Me dijeron que me la cerraron y ya. Esto es algo que dejo en manos de Dios. Tenemos mucha fe de que la vamos a recuperar”, fueron las palabras con las que inició el video.

El joven aprovechó la publicación para pedirle a sus seguidores que le enviaran buena energía y hasta prendieran una veladora por él.

“Les pido que tiren la buena energía, que prendan su veladora, que ojalá podamos recuperar la cuenta para seguir entreteniéndolos. No saben cómo me siento. Estos días no sé qué hacer, no sé cómo estar“, expresó.

